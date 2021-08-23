Texas football player walks again with Exo-Suit.
RETWEET THIS FOREVER! SO I SHOCKED THE WHOLE WORLD! WHEN YOU SURPRISE THE WORLD WALKING ACROSS TO RECEIVE YOUR COMMUNICATION DEGREE! THIS IS THE BIGGEST MOMENT IN MY LIFE!!!! ! I WILL CONTINUE TO NEVER GIVE UP & INSPIRE THE WORLD WITH MY TESTIMONY. I WALKED AGAIN! #FINDAWAY ! pic.twitter.com/Puw9B09xcL
— COREY BORNER (@LILCOREY_TRILL) August 15, 2021
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— COREY BORNER (@LILCOREY_TRILL) August 15, 2021
WHEN I SAY I WILL WALK AGAIN! JUST LOOK! VIDEOS LIKE THIS SHOULD NEVER BE FORGOTTEN! I TOLD MYSELF I WAS GONNA TAKE 700 STEPS BUT INSTEAD NUMBER OF STEPS I TOOK WAS 826 STEPS!LITERALLY IN TEARS BECAUSE I HAVE HAD SO MUCH FAITH IN MYSELF WALKING AGAIN! #FINDAWAY RETWEET EVERYONE pic.twitter.com/mOMpNheIk4
— COREY BORNER (@LILCOREY_TRILL) July 13, 2021
WHEN I SAY I WILL WALK AGAIN! JUST LOOK! VIDEOS LIKE THIS SHOULD NEVER BE FORGOTTEN! I TOLD MYSELF I WAS GONNA TAKE 700 STEPS BUT INSTEAD NUMBER OF STEPS I TOOK WAS 826 STEPS!LITERALLY IN TEARS BECAUSE I HAVE HAD SO MUCH FAITH IN MYSELF WALKING AGAIN! #FINDAWAY RETWEET EVERYONE pic.twitter.com/mOMpNheIk4
— COREY BORNER (@LILCOREY_TRILL) July 13, 2021