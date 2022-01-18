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90 Day Fiancé Has A New Baby

Jan 18, 2022 @ 6:33am
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Less than three years after Anna-Marie Campisi and Mursel Mistanoglu wed during season 7 of 90 Day Fiancé, the pair are expanding their family. “Mursel and I are super excited to announce that we are expecting a little boy this May,” the Nebraska native, 39, shared via Instagram on Sunday, January 16. “We are currently 22 weeks!”  If you watched the episodes of the pair, you may have seen many things that look familiar, as Anna-Marie lives in Bellevue, NE.  Congrats to the happy couple!

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